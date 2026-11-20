आदित्य धर ने की यामी गौतम की जमकर तारीफ

आदित्य धर बोले- सोने जैसे दिल वाली हैं यामी, उनके आते ही बदल गई मेरी किस्मत

लेखन नेहा शर्मा 11:36 am Nov 20, 202611:36 am

क्या है खबर?

फिल्ममेकर आदित्य धर और अभिनेत्री यामी गौतम ने हाल ही में 'CNN-न्यूज18 इंडियन ऑफ द ईयर 2026' अवॉर्ड्स में शिरकत की। इस खास मौके पर दोनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान इस जोड़े ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सफर और एक-दूसरे के योगदान पर खुलकर बात की। आदित्य ने अपनी सफलता और जीवन में खुशकिस्मती लाने का श्रेय पत्नी यामी को दिया, वहीं यामी ने भी आदित्य की ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और साहस की जमकर तारीफ की।