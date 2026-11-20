इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का समर्थन किया है।

उन्होंने फॉक्स स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि यह पूरा मामला बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी पूरी सच्चाई नहीं पता है। इससे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की छवि को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद का भविष्य में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जैसे-जैसे ज्यादा लोग बोलेंगे मामला और प्रभावित होगा।