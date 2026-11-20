'1920: कोल्ड विंटर' की शूटिंग पर आया अपडेट

'1920: कोल्ड विंटर' की शूटिंग कब शुरू करेंगे अहान शेट्‌टी? आ गया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:08 am Nov 20, 202611:08 am

क्या है खबर?

विक्रम भट्‌ट ने इस साल अपनी अगली फिल्म '1920: कोल्ड विंटर' का ऐलान किया था। इस परियोजना के जरिए अहान शेट्‌टी पहली बार हॉरर शैली में कदम रखने जा रहे हैं। उनके साथ अभिनेत्री आन्या सिंह मुख्य किरदार में नजर आएंगी। दर्शकों को दोबारा यह जोड़ी देखने को मिलेगी, जो पहले 'बॉर्डर 2' में एक साथ नजर आ चुकी है। ताजा अपडेट है कि इस सुपरनैचुरल थ्रिलर की शूटिंग अगले महीने से ऊटी और मुंबई में शुरू की जाएगी।