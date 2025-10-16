डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर रूस का आया जवाब, भारत के साथ संबंधों पर ये कहा

बयान

क्या बोले रूसी राजदूत?

अलीपोव ने पत्रकारों से कहा, "जो कुछ भी हो रहा है वह भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय मामला है। भारत सरकार की नीति मुख्य रूप से भारतीय लोगों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों को प्रतिबिंबित करती है। ये उद्देश्य भारत-रूस संबंधों के विपरीत नहीं हैं।" उन्होंने कहा, "भारत-अमेरिका अपने निर्णयों में स्वतंत्र हैं, हम उन मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करते...हमारी तेल आपूर्ति भारतीय लोगों और भारतीय अर्थव्यवस्था के कल्याण के लिए बहुत फायदेमंद है।"