ट्रंप के रूसी तेल पर दावे को लेकर भारत ने कहा- हितों की रक्षा करना प्राथमिकता

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप के मुताबिक, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इसका आश्वासन दिया है। ट्रंप के इस धमाकेदार और विवादित दावे पर अब भारत सरकार की प्रतिक्रिया आई है। सरकार ने कहा कि अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उसकी निरंतर प्राथमिकता रही है।

बयान भारत ने कहा- स्थिर मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति हमारी नीति के लक्ष्य विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत तेल और गैस का एक महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी निरंतर प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां पूरी तरह इसी उद्देश्य से निर्देशित होती हैं। स्थिर ऊर्जा मूल्य और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दोहरे लक्ष्य रहे हैं। इसमें हमारी ऊर्जा स्रोतों का व्यापक आधार बनाना और बाजार की स्थितियों के अनुरूप विविधीकरण करना शामिल है।"

अमेरिका अमेरिका से संबंधों पर क्या बोला भारत? मंत्रालय ने बयान में आग कहा, "जहां तक अमेरिका का संबंध है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है। वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में रुचि दिखाई है। इस पर चर्चाएं जारी हैं।" बता दें कि रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर ट्रंप इससे पहले भी दावे कर चुके हैं।