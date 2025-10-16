पाकिस्तान का अफगानिस्तान से तनाव पर आरोप, कहा- भारत के इशारे पर लड़ रहा तालिबान
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ ताजा तनाव का जिम्मेदार भारत को माना है और युद्ध को 'नई दिल्ली प्रायोजित' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार 'भारत का छद्म युद्ध' लड़ रहा है और इसके फैसले काबुल में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में लिए जा रहे हैं। उन्होंने तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के समय पर भी संदेह जताया है।
आसिफ ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर अफगानिस्तान के युद्ध विराम से जुड़े सवाल पर कहा, "मुझे शक है कि यह युद्ध विराम चलेगा क्योंकि तालिबान के सारे फैसले इस समय दिल्ली से प्रायोजित हैं। मुत्ताकी एक हफ्ता वहां बैठे थे, अब पता नहीं क्या योजना लेकर आएं हैं। मेरा ख्याल है कि काबुल इस समय दिल्ली का छद्म युद्ध लड़ रहा है।"
Pakistani Defence Minister Khwaja Asif says Afghan Taliban is fighting India’s Proxy War against Pakistan ! LOL ! What happened to that Strategic Depth of Rawalpindi 🤣😆😂 pic.twitter.com/fqLVRX3eAp— Navroop Singh (@TheNavroopSingh) October 16, 2025
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का युद्धविराम
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते करीब एक हफ्ते से रुक-रुककर चल रहे संघर्ष में अब 48 घंटे का युद्धविराम लागू हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश इस जटिल, लेकिन सुलझने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकालने के लिए बातचीत के जरिए गंभीर प्रयास करेंगे। बता दें कि दोनों तरफ कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।