पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान टकराव को दिल्ली से प्रायोजित बताया

पाकिस्तान का अफगानिस्तान से तनाव पर आरोप, कहा- भारत के इशारे पर लड़ रहा तालिबान

लेखन गजेंद्र 10:50 am Oct 16, 202510:50 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ ताजा तनाव का जिम्मेदार भारत को माना है और युद्ध को 'नई दिल्ली प्रायोजित' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार 'भारत का छद्म युद्ध' लड़ रहा है और इसके फैसले काबुल में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में लिए जा रहे हैं। उन्होंने तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा के समय पर भी संदेह जताया है।