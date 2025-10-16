क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत? डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, "मुझे खुशी है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी) आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह एक बड़ा कदम है। अब हम चीन से भी यही करवाने जा रहे हैं।"

बयान भारतीय राजदूत सर्जियो गोर की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बयान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान तब दिया है, जब नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत के लिए चुने गए सर्जियो गोर की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कार्यालय के निदेशक और ट्रंप के करीबी विश्वासपात्र गोर की नियुक्ति को अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों में निरंतरता और गर्मजोशी का संकेत माना जा रहा है। इस मुलाकात पर ट्रंप ने कहा कि वह गोर और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच बातचीत से काफी खुश हैं।

बयान गोर ने बताया कि मोदी मुझे पसंद करते हैं- ट्रंप ट्रंप ने मुलाकात को लेकर कहा, "मोदी महान नेता है। उन्होंने (सर्जियो गोर) मुझसे कहा कि वह (मोदी) ट्रंप को पसंद करते हैं। मैं वर्षों से भारत को देख रहा हूं। यह एक अद्भुत देश है। हर साल आपको एक नया नेता मिलता है। कुछ लोग कुछ महीनों के लिए वहां रहते हैं और यह सालों-साल चलता रहता है। मेरे दोस्त लंबे समय से वहां हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदा जाएगा।"

बयान जल्द ही शुरू होगी प्रक्रिया- ट्रंप ट्रंप ने आगे कहा, "रूस से तेल न खरीदना एक छोटी सी प्रक्रिया है, जो जल्द पूरी हो जाएगी। हम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यही चाहते हैं कि वे इसे रोकें, यूक्रेनियों और रूसियों को मारना बंद करें। वे रूसियों को मार रहे हैं...दोनों नेताओं (वोलोडिमीर जेलेंस्की और पुतिन) की नफरत बहुत ज्यादा है। अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो यह बहुत आसान हो जाएगा...रूस से तेल नहीं खरीदने पर युद्ध खत्म होने के बाद वे रूस वापस चले जाएंगे।"