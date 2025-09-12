रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता रोकी गई

रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता रोकी, यूरोप पर बाधा डालने का आरोप

लेखन गजेंद्र 06:05 pm Sep 12, 202506:05 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता रोक दी गई है। क्रेमलिन ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूरोप वार्ता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "संचार के माध्यम काम कर रहे हैं। हमारे वार्ताकार उनके माध्यम से संवाद कर सकते हैं। अभी यह कहना ज्यादा सही होगा कि इसमें कुछ रुकावट है। रूसी पक्ष शांतिपूर्ण बातचीत को तैयार है, लेकिन यूरोप बाधा डाल रहा है।"