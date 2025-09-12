रूस ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता रोकी, यूरोप पर बाधा डालने का आरोप
क्या है खबर?
रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता रोक दी गई है। क्रेमलिन ने कहा कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूरोप वार्ता में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "संचार के माध्यम काम कर रहे हैं। हमारे वार्ताकार उनके माध्यम से संवाद कर सकते हैं। अभी यह कहना ज्यादा सही होगा कि इसमें कुछ रुकावट है। रूसी पक्ष शांतिपूर्ण बातचीत को तैयार है, लेकिन यूरोप बाधा डाल रहा है।"
बयान
रूस और बेलारूस कर रहे युद्धाभ्यास
रॉयटर्स के मुताबिक, क्रेमलिन का बयान ऐसे समय पर आया है, जब रूस और बेलारूस बड़े पैमाने पर सैन्य युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसने NATO के पूर्वी हिस्से में चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले पोलैंड की राजधानी वारसॉ ने मास्को पर पोलिश हवाई क्षेत्र में हमलावर ड्रोन भेजने का आरोप लगाया था , जिससे पूरे यूरोप में खलबली मच गई थी। रूस यूक्रेनी शहरों पर बमबारी बढ़ा रहा है और यूक्रेनी शहर डोनेट्स्क में भीषण लड़ाई जारी है।
दबाव
रूस पर दबाव बनाने की कोशिश जारी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। पिछले दिनों उन्होंने यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का आग्रह किया है। शुक्रवार को उन्होंने G-7 समूह में शामिल देशों से भी रूस से तेल खरीदने वाले दोनों बड़े खरीदार देशों पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का आग्रह किया है, ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके।