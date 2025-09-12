नेपाल में Gen-Z के हिंसक प्रदर्शन में मृतकों की संख्या 51 हुई, अब कैसे हैं हालात?

हिंसा

पुलिसकर्मियों को सुधार गृह में जलाकर मारा गया

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की बेटी गंगा दहल के आवास समेत कई जगहों से 5 शव जली हुई अवस्था में मिली है। पोखरा में 2 युवतियों के शव एक कार सेंटर और शॉपिंग सेंटर में मिले हैं। जिन 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, उनके भी शव किशोर सुधार गृह में जलकर हुई थी। बता दें कि हिंसा के पहले दिन मृतकों की संख्या 19 थी, जो दूसरे दिन 21 हुई थी।