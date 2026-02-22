पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान पर हमला, दर्जनों लोगों की मौत; TTP शिविरों को बनाया निशाना

पाकिस्तान ने आज सुबह अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए हैं। इसमें कम से कम 19 लोगों के मारे जाने की खबर है। सेना ने दावा किया है कि ये हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और इस्लामिक स्टेट से जुड़े शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। हालांकि, अफगान मीडिया ने बताया कि यह हमले घरों और मदरसों पर किए गए हैं, जिसमें आम नागरिकों की जान गई है।

बयान पाकिस्तान ने कहा- खुफिया जानकारी के आधार पर किया हमला पाकिस्तान ने कहा कि हाल ही में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर फितना अल ख्वारिज (FAK), उसके साथियों और दाएश खोरासान प्रांत (DKP) के 7 आतंकवादी कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाकर खुफिया जानकारी के आधार पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा, 'पाकिस्तान ने हमेशा इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है।'

तालिबान तालिबान बोले- जवाब दिया जाएगा अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानूनों, पड़ोसी होने के सिद्धांतों और इस्लामी मूल्यों का साफ उल्लंघन बताया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, "आम लोगों और धार्मिक केंद्रों पर हमले पाकिस्तानी सेना की खुफिया और सुरक्षा नाकामियों का साफ सबूत हैं। ये बार-बार होने वाले हमले उनकी नाकामियों को नहीं छिपा पाएंगे।" रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों का समय पर, सही और सोच-समझकर जवाब देने की चेतावनी दी है।

हमले पाकिस्तान में बढ़े आत्मघाती हमले कल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में सुरक्षा काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 2 सैनिक मारे गए थे। 16 फरवरी को बाजौर में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सुरक्षा चौकी से टकरा गई थी। इस हमले में 11 सैनिक मारे गए थे। 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था। इसमें 31 लोगों की मौत हुई थी और 169 घायल हुए थे।

पिछला संघर्ष पिछले साल भी भिड़े थे दोनों देश 9 अक्टूबर, 2025 को काबुल में TTP के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए। हालांकि, पाकिस्तान ने ये स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसने तालिबान को चेतावनी दी कि वह TTP को पनाह न दे। इसके बाद दोनों देशों ने हफ्तों तक एक-दूसरे पर हमले किए, जिसमें कई लोग मारे गए। नवंबर में भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए थे।