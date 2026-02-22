IDFC फर्स्ट बैंक में सरकारी विभागों के खातों से पैसे उड़ाने का मामला सामने आया है

IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में पकड़ा 590 करोड़ रुपये का घोटाला, 4 अधिकारी निलंबित

क्या है खबर?

IDFC फर्स्ट बैंक ने अपनी चंडीगढ़ शाखा में लगभग 590 करोड़ रुपये की बड़ी धोखाधड़ी का खुलासा किया है, जिसमें कुछ बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत रही है। इस मामले में अन्य व्यक्ति या संस्थाएं भी शामिल हो सकती हैं। इससे बैंकिंग और सरकारी गलियारों में हड़कंप मच गया है। बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह धोखाधड़ी मुख्य रूप से हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के खातों से जुड़ी है। सामान्य ग्राहकों के पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं।