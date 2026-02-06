पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 24 आतंकी मारे गए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 24 आतंकी मारे गए

लेखन गजेंद्र 06:08 pm Feb 06, 202606:08 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों ने 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 24 आतंकियों को मार गिराया है। यह जानकारी इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने शुक्रवार को दी। पाकिस्तान सेना की मीडिया इकाई ने बताया कि आतंकियों से मुठभेड़ 4 और 5 फरवरी को प्रांत के ओरकज़ई और खैबर जिलों में हुई थी। यह अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। ओरकज़ई में 14 और खैबर में 10 आतंकवादियों को मारा गया है।