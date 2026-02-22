विकिपीडिया ने आर्काइव डॉट टुडे को किया ब्लैकलिस्ट, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
विकिपीडिया के संपादकों ने आर्काइव डॉट टुडे नामक वेब आर्काइविंग सर्विस के सभी लिंक हटाने का फैसला लिया है। यह कदम इस आरोप के मद्देनजर उठाया गया है कि इस प्लेटफॉर्म ने इस साल की शुरुआत में एक ब्लॉगर पर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDOS) हमला किया था। ऑनलाइन विश्वकोश का अनुमान है कि उसके लगभग 4 लाख पेजों में वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म के 6.95 लाख से अधिक लिंक मौजूद हैं।
वजह
2013 में भी किया गया था ब्लैकलिस्ट
विकिपीडिया के डिस्कशन पेज के अनुसार, "आर्काइव डॉट टुडे को तुरंत बंद करने, इसे स्पैम ब्लैकलिस्ट में जोड़ने और इससे जुड़े सभी लिंक तुरंत हटाने पर सहमति बनी है।" इसमें बताया गया है कि इसको पहले 2013 में ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन 2016 में इसे ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया। इसे फिर से हटाने का निर्णय पाठकों को ऐसी वेबसाइट पर ले जाने के कारण लिया गया, जो कंप्यूटर हैक करके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDOS) हमला करती है।
बदलाव
कंटेंट में बदलाव का भी दावा
हैकिंग के खतरे के अलावा, ऐसे सबूत पेश किए गए हैं कि आर्काइव डॉट टुडे के संचालकों ने सेव पेजों के कंटेंट में बदलाव किया है, जिससे वह अविश्वसनीय हो गई है। विकिपीडिया के दिशा-निर्देशों में अब संपादकों से आर्काइव डॉट टुडे और संबंधित साइट्स के लिंक हटाने और उन्हें मूल स्रोत या वेबैक मशीन जैसे अन्य आर्काइव के लिंक से बदलने का आह्वान किया गया है। आर्काइव डॉट टुडे भुगतान वाले कंटेंट तक पहुंच प्रदान करता है।