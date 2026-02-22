विकिपीडिया ने आर्काइव डॉट टुडे को किया ब्लैकलिस्ट, जानिए क्या है वजह

वजह

2013 में भी किया गया था ब्लैकलिस्ट

विकिपीडिया के डिस्कशन पेज के अनुसार, "आर्काइव डॉट टुडे को तुरंत बंद करने, इसे स्पैम ब्लैकलिस्ट में जोड़ने और इससे जुड़े सभी लिंक तुरंत हटाने पर सहमति बनी है।" इसमें बताया गया है कि इसको पहले 2013 में ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन 2016 में इसे ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया। इसे फिर से हटाने का निर्णय पाठकों को ऐसी वेबसाइट पर ले जाने के कारण लिया गया, जो कंप्यूटर हैक करके डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDOS) हमला करती है।