नेपाल में सामान्य हो रहे हालात: काठमांडू के कुछ इलाकों में कर्फ्यू खत्म, सेना भी हटी

नेपाल में 6 दिनों तक चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। राजधानी काठमांडू के कई इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। यहां की सड़कों से सेना भी हट गई है और अब एहतियात के तौर पर केवल पुलिसकर्मी ही तैनात हैं। हालांकि, कुछ जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, हड़ताल, धरना, घेराव, जुलूस और सभा करने पर रोक अभी लगी हुई है।

हालात सड़कों पर दिखने लगीं कारें, दुकानें खुलीं राजधानी काठमांडू से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दुकानें फिर से खुल गई हैं और सड़कों पर निजी वाहन दौड़ रहे हैं। सड़कों से सेना हट गई है और राजधानी की सुरक्षा अब नेपाल पुलिस को सौंप दी गई है। यातायात पुलिस भी फिर से सड़कों पर नजर आने लगी है। नेपाल के प्रमुख कांतिपुर चैनल के मुख्यालय को लोगों ने आग लगा दी थी, वो भी फिर से शुरू हो गया है।

बयान क्या कह रहे हैं लोग? इंडिया टुडे से एक शख्स ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हमें नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। प्रदर्शनकारी भी अब शांत हो गए हैं।" एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हमारी सबसे बड़ी मांग भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल है। हमें विश्वास है कि सुशीला कार्की की नियुक्ति से नए कानून बनेंगे और सभी भ्रष्ट नेताओं की संपत्ति का हिसाब होगा। हमें विश्वास है कि अवैध रूप से कमाया गया सारा पैसा भ्रष्ट राजनेताओं से छीन लिया जाएगा।"

शांति मार्च लोगों ने निकाला शांति मार्च आज सैकड़ों लोगों ने भैरहवा कस्बे से सोनौली सीमा तक सद्भावना रैली निकाली। उद्योग व्यापार संघ महाशाखा लुम्बिनी और अन्य संगठनों के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील की गई। वहीं, बीरगंज में भी सुबह के समय कुछ देर के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान 2 घंटे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि, 10 बजे के बाद कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया गया।

भारत भारत ने अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया भारत ने नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत ने दोहराया कि वह दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।"