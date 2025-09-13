ब्रिटेन में सिख महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों ने कहा- अपने देश वापस जाओ

यूनाइटेड किंगडम (UK) के ओल्डबरी में ब्रिटिश मूल की 20 वर्षीय सिख महिला से दो पुरुषों के बलात्कार करने की घटना हुई है। यह घटना पिछले मंगलवार सुबह करीब साढ़े 8 बजे टेम रोड के पास हुई। हमलावरों ने कथित तौर पर महिला पर नस्लवादी टिप्पणियां की और उसे वापस अपने देश जाने को भी कहा। पुलिस घटना को नस्लीय रूप से उत्तेजित हमला मान रही है और CCTV फुटेज समेत फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

बयान पुलिस ने क्या दिया बयान? वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि 9 सितम्बर को सुबह 8.30 बजे से पहले उन्हें फोन किया गया, जब महिला ने बताया कि टेम रोड के आसपास के क्षेत्र में उस पर हमला हुआ है। महिला ने बताया कि हमले के दौरान आरोपियों ने उस पर नस्लवादी टिप्पणियां भी की थी। इधर, सिख फेडरेशन (UK) के अनुसार, हमले के दौरान आरोपियों ने पीड़िता पर चिल्लाते हुए कहा, "तुम इस देश की नहीं हो, अपने देश वापस जाओ।"

गुस्सा घटना से स्थानीय सिख समुदाय में भरा गुस्सा महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपियों का रंग गोरा था, जिनमें से एक का सिर मुंडा था और उसने गहरे रंग की स्वेटशर्ट पहनी हुई थी। इसी तरह दूसरे आरोपी ने स्लेटी रंग का टॉप पहना हुआ था। स्थानीय सिख समुदाय इस लक्षित हमले से बेहद गुस्से में है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे समुदाय के गुस्से को समझते हैं और उन्होंने इलाके में गश्त बढ़ाने का वादा किया है। आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।