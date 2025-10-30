पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों की मुसीबत बढ़ी, मस्जिद से मदद न करने का ऐलान

मुसीबत

गिरफ्तारियां और निर्वासन बढ़ा

चैनल ने अफगान शरणार्थी अतीकुल्लाह मंसूर के हवाले से बताया कि बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी, 15 दिनों से पाकिस्तानी हिरासत केंद्रों में हैं, जहां वे अत्यंत कठोर परिस्थितियों में रह रहे हैं। शरणार्थियों का कहना है कि उनके आश्रय स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है और पाकिस्तानी सरकार ने गिरफ्तारियां, जबरन निर्वासन बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने 10 अफगान शिविर बंद कर दिए हैं और एक महीने में 1.70 लाख से अधिक अफगान प्रवासियों को वापस भेजा है।