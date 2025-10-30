पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों की मुसीबत बढ़ी, मस्जिद से मदद न करने का ऐलान
क्या है खबर?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताजा तनाव का असर पाकिस्तान में रह रहे अफगान शरणार्थियों पर दिख रहा है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तानी पुलिस ने हाल में कुछ मस्जिदों में ऐलान किया है कि जो भी अफगान शरणार्थियों की सहायता करेगा, उसे सरकार द्वारा अपराधी माना जाएगा। पुलिस ने लोगों से अफगान शरणार्थियों को घर या दुकान किराए पर देने से मना किया है, जिससे शरणार्थियों की चिंता बढ़ गई है।
मुसीबत
गिरफ्तारियां और निर्वासन बढ़ा
चैनल ने अफगान शरणार्थी अतीकुल्लाह मंसूर के हवाले से बताया कि बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी, 15 दिनों से पाकिस्तानी हिरासत केंद्रों में हैं, जहां वे अत्यंत कठोर परिस्थितियों में रह रहे हैं। शरणार्थियों का कहना है कि उनके आश्रय स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा है और पाकिस्तानी सरकार ने गिरफ्तारियां, जबरन निर्वासन बढ़ा दिया है। पाकिस्तान ने 10 अफगान शिविर बंद कर दिए हैं और एक महीने में 1.70 लाख से अधिक अफगान प्रवासियों को वापस भेजा है।
तनाव
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी दे चुके हैं बयान
पिछले दिनों पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) द्वारा सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान में तनाव बढ़ गया था। दोनों तरफ से हवाई हमले और गोलीबारी हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई। हालांकि, बाद में मध्य पूर्व देशों की मध्यस्थता के बाद संघर्ष विराम हुआ। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तालिबानी आतंकियों को उसके खिलाफ खड़ा कर रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी अफगान शरणार्थियों को देश छोड़ने की बात कह चुके हैं।