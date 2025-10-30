आमिर खान होंगे ये खास सम्मान पाने वाले पहले सुपरस्टार, शाहरुख-सलमान; सबको दी मात

आमिर खान पिछली बार फिल्म ' सितारे जमीन पर ' लेकर आए थे और उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया था। अब आमिर अपनी नई फिल्मों की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच उन्हें एक ऐसा सम्मान मिलने जा रहा है, जिसे पाने वाले वो बॉलीवुड के पहले अभिनेता होंगे। मशहूर कार्टूनिस्ट दिवंगत आरके लक्ष्मण के निधन के बाद उनके परिवार ने उनकी याद में विशेष सम्मान शुरू करने का फैसला किया है।

सम्मान रहमान का कॉन्सर्ट और आमिर को सम्मान इस पुरस्कार का नाम आरके लक्ष्मण पुरस्कार है। आमिर वो पहले शख्स हैं, जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। कार्टूनिस्ट की ओर से पहला 'आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस' दिया जाएगा। इस अवसर को और खास बनाने के लिए परिवार ने संगीत सम्राट एआर रहमान का एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित किया है, जो 23 नवंबर 2025 को MCA क्रिकेट स्टेडियम, पुणे में शाम 5 बजे से शुरू होगा।

बयान क्या बोलीं आरके लक्ष्मण की बहू? आरके लक्ष्मण की बहू उषा लक्ष्मण ने IANS से बातचीत में कहा, "आरके लक्ष्मण का परिवार एक लाइव संगीत कार्यक्रम करा रहा है, जिसमें रहमान परफॉर्म करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान हम आरके लक्ष्मण को श्रद्धांजलि देते हुए पहला आरके लक्ष्मण अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कोई और नहीं, बल्कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान होंगे। ये हमारे परिवार की ओर से लक्ष्मण जी को दी जाने वाली सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।"

परिचय आरके लक्ष्मण के बारे में आरके लक्ष्मण भारत के सबसे मशहूर कार्टूनिस्ट और चित्रकारों में से एक थे। वो अपने मशहूर किरदार 'कॉमन मैन' और प्रसिद्ध दैनिक कार्टून स्ट्रिप 'यू सेड इट' के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने बड़े भाई आरके नारायण की कहानियों पर आधारित लोकप्रिय टीवी शो 'मालगुडी डेज' के लिए भी स्केच बनाए थे, जिसका निर्देशन शंकर नाग ने किया था। आरके लक्ष्मण का निधन 2015 में पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में 93 वर्ष की आयु में हुआ था।