मुंबई के KEM अस्पताल में डॉक्टर पर चाकू से हमला, महिला सहकर्मी के भाई ने मारा

मुंबई के KEM अस्पताल में डॉक्टर को चाकू मारा

लेखन गजेंद्र 04:49 pm Oct 30, 202504:49 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल में एक डॉक्टर पर चाकू से हमले की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित 26 वर्षीय डॉक्टर पर बुधवार को अस्पताल की महिला सहकर्मी के भाई ने हमला किया है, जो उनके बीच कथित प्रेम संबंध से नाराज था। वह अपने दोस्तों को साथ लाया था। डॉक्टर को घायल अवस्था में उसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत गंभीर है। आरोपियों की तलाश जारी है।