मुंबई के KEM अस्पताल में डॉक्टर पर चाकू से हमला, महिला सहकर्मी के भाई ने मारा
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल में एक डॉक्टर पर चाकू से हमले की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित 26 वर्षीय डॉक्टर पर बुधवार को अस्पताल की महिला सहकर्मी के भाई ने हमला किया है, जो उनके बीच कथित प्रेम संबंध से नाराज था। वह अपने दोस्तों को साथ लाया था। डॉक्टर को घायल अवस्था में उसी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी हालत गंभीर है। आरोपियों की तलाश जारी है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
पुलिस ने बताया कि पीड़ित डॉक्टर अपने परिवार के साथ नालासोपारा में रहता है। उसने 2023 में विदेश से MBBS की पढ़ाई पूरी की थी और कुछ महीने पहले KEM अस्पताल में हाउस ऑफिसर के पद तैनात हुआ था। यहां उसकी मुलाकात 23 वर्षीय परफ्यूजनिस्ट से हुई और उनके बीच प्रेम हो गया। इसकी जानकारी महिला के भाई तो हुई तो वह बौखला गया। बुधवार सुबह 10:30 बजे वह अपने दोस्तों के साथ अस्पताल आया और वारदात को अंजाम दिया।
जांच
डॉक्टर के पीठ और हाथ में चाकू घोंपा
पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का भाई चाहता था कि डॉक्टर उसकी बहन के बीच के मामले को सुलझाने के लिए सेवरी स्थित उसके घर आए। डॉक्टर ने उनसे कहा कि वह महिला से बात करने के बाद घर आने का फैसला करेंगे। इसके बाद आरोपी डॉक्टर को अस्पताल से बाहर लाए और गाली-गलौज करने के बाद जेब से चाकू निकालकर उनकी पीठ और हाथ पर घोंप दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की है।