सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री, आज रात 9 बजे लेंगी शपथ

नेपाल में Gen-Z के विद्रोह के बाद सामान्य होते हालात के बीच अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी पूरी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम शुक्रवार (12 सितंबर) रात करीब 9 बजे अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल की संसद को भी भंग कर दिया है। बता दें कि Gen-Z के भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

सहमति कैसे बनी कार्की के नाम पर सहमति? नेपाल को सियासी गतिरोध से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति पौडेल ने अपने आवास पर सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, संवैधानिक विशेषज्ञों और Gen-Z के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। इसमें संसद भंग करने या उसे बरकरार रखने पर चर्चा हुई। बाद में Gen-Z की मांग पर कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर आम सहमति बन गई। उसके बाद राष्ट्रपति ने संसद को भंग करने का ऐलान कर दिया।

कार्य शपथ ग्रहण के बाद क्या होगा कार्की का प्रमुख कार्य? कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। वह पद संभालने के बाद मुख्य रूप से देश में अगले आम चुनाव कराने का मार्गदर्शन करेंगी। वह पहले से ही इस योजना पर काम रही थीं। उन्होंने कहा है कि वह 6 महीने से एक साल में चुनाव कराना चाहती हैं। कार्की नेपाल की मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली और एकमात्र महिला भी थीं। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता की नीति के लिए जानी जाती थीं।

चर्चा इन नामों पर भी हुई थी चर्चा सबसे पहले बुधवार को Gen-Z ने कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया था। उसके बाद काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह बालेन और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख कुलमान घीसिंग का भी नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ गया। घीसिंग को बिजली कटौती की समस्या को खत्म करने को लेकर 'नाइटमेन' की भी उपाधि मिली हुई है। हालांकि, आखिर में Gen-Z के जोर के कारण कार्की के नाम पर सहमति बन गई।

परिचय कौन हैं सुशीला कार्की? सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनका जन्म 7 जून, 1952 को मोरंग जिले के विराटनगर में हुआ था। उन्होंने महेंद्र मोरंग कॉलेज से स्नातक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। उ्न्होंने जुलाई 2016 से जून 2017 तक, मुख्य न्यायाधीश के रूप में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़े फैसले दिए। उनके खिलाफ 2017 में महाभियोग प्रस्ताव भी आया था, जो वापस ले लिया गया।