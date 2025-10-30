नानी की 'द पैराडाइज' का हिस्सा बन सकता है 'डेडपूल' सुपरस्टार, निर्माता लगाएंगे बड़ा दांव

नानी की 'द पैराडाइज' का हिस्सा बन सकता है ये सुपरस्टार

लेखन ज्योति सिंह 04:55 pm Oct 30, 202504:55 pm

क्या है खबर?

'हिट' और 'दशहरा' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके अभिनेता नानी अपनी बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। निर्माता इस फिल्म को तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी समेत 8 भाषाओं में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। ताजा अपडेट है कि 'द पैराडाइज' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए निर्माता, हॉलीवुड के सुपरस्टार को शामिल करने का मन बना रहे हैं।