नानी की 'द पैराडाइज' का हिस्सा बन सकता है 'डेडपूल' सुपरस्टार, निर्माता लगाएंगे बड़ा दांव

नानी की 'द पैराडाइज' का हिस्सा बन सकता है 'डेडपूल' सुपरस्टार, निर्माता लगाएंगे बड़ा दांव
क्या है खबर?
'हिट' और 'दशहरा' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके अभिनेता नानी अपनी बहुप्रतीक्षित एक्शन ड्रामा फिल्म 'द पैराडाइज' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है। निर्माता इस फिल्म को तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी समेत 8 भाषाओं में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। ताजा अपडेट है कि 'द पैराडाइज' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए निर्माता, हॉलीवुड के सुपरस्टार को शामिल करने का मन बना रहे हैं।
रिपोर्ट
रयान रेनॉल्ड्स फिल्म का बन सकते हैं हिस्सा
ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक श्रीकांत अपनी फिल्म में 'डेडपूल' सुपरस्टार रयान रेनॉल्ड्स को शामिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में दोनों की बातचीत जारी है। मिड-डे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि निर्माता, 'द पैराडाइज' को बड़े पैमाने पर वैश्विक पहुंच देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि हॉलीवुड सितारा अगर फिल्म में होगा, तो फिल्म अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंच बनाएगी। हालांकि, इस रिपोर्ट पर आधिकारिक घोषणा अभी तक जारी नहीं हुई है।
रिलीज
'द पैराडाइज' इस तारीख को होगी रिलीज
फिल्म 'द पैराडाइज' के जरिए नानी और श्रीकांत की जोड़ी दोबारा वापस आ रही है। इससे पहले दोनों ने फिल्म 'दशहरा' में काम किया था, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। राघव जुयाल भी इस फिल्म से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू कर रहे हैं। नानी की यह फिल्म अगले साल 26 मार्च, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इसकी टक्कर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगी, जिसे 19 मार्च, 2026 को रिलीज किया जाएगा।