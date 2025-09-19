अब लश्कर आतंकी ने खोली पाकिस्तान की पोल, 'ऑपरेशन सिंदूर' में नुकसान के दिए सबूत

भारत के ' ऑपरेशन सिंदूर ' में हुए नुकसान को पाकिस्तान भले ही नकारता रहा हो, लेकिन अब उसके ही आतंकी संगठनों के लोग पोल खोल रहे हैं। अब लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर कासिम ने कहा है कि 7 मई को हुए भारतीय हमले में मुरिदके स्थित लश्कर का मरकज तबाह हो गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि इस आतंकी शिविर को दोबारा बनाया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए कासिम का वीडियो भी सामने आया है।

वीडियो कासिम ने कहा- भारतीय हमले में नष्ट हुआ था मरकज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कासिम ने कहा, "मैं मुरिदके में मरकज तैयबा के खंडहरों पर खड़ा हूं, जो भारतीय हमले में नष्ट हो गया था। इसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। यह मस्जिद पहले से भी बड़ी बनाई जाएगी।" वीडियो में कासिम ने ये भी स्वीकार किया कि इस शिविर में कई लड़ाकों और आतंकियों ने प्रशिक्षण हासिल किया था और विजय हासिल की थी।

पाकिस्तान कैसे खुली पाकिस्तान की पोल? पाकिस्तान ने कहा था कि जिस इमारत को नष्ट किया गया, वह आतंकियों के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी। हालांकि, वीडियो में देखा जा सकता है कि कासिम एक निर्माणाधीन जगह के पास खड़ा है और आसपास मलबा फैला है। एक अन्य वीडियो में उसने पाकिस्तानी युवाओं से अपील की कि वे मुरिदके में मरकज तैयबा में होने वाले 'दौरा-ए-सुफ्फा' नाम के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हों। दौरा-ए-सुफ्फा एक आतंकी प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें बुनियादी आतंकवादी प्रशिक्षण दिया जाता है।

जैश हाल ही में जैश आतंकी ने भी खोली थी पोल हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक कमांडर ने भी स्वीकार किया था कि भारतीय हमले में मसूद अजहर का परिवार तबाह हो गया था। JeM कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा था, "आतंकवाद और दहशतगर्दी को सीने से लगाकर हम देश और सीमाओं की सुरक्षा के लिए कभी दिल्ली, कभी काबुल और कंधार से टकराए। सब कुछ बलिदान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के बेटे और बच्चे टुकड़ों में बदल गए।"