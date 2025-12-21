मोहन भागवत ने बांग्लादेश के हालातों पर जताई चिंता, हिंदुओं को दिया संगठित होने का संदेश

बयान भागवत ने क्या दिया बयान? भागवत ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि बांग्लादेश की घटनाओं का पश्चिम बंगाल पर प्रभाव पड़ रहा है। जो आप सब सोच रहे हैं, वही मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन अगर हिंदू एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो चीजों को (हालात) बदलने में वक्त नहीं लगेगा।" उन्होंने कहा, "हिंदुओं को एकजुट होना होगा। हमें अपनों के साथ खड़े रहना होगा। मैं राजनीतिक बदलाव के बारे में नहीं सोचता, यह मेरा कर्तव्य नहीं है।"

मंदिर सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं- भागवत मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा मस्जिद बनवाने और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार द्वारा जगन्नाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े विवाद पर भागवत ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, "सरकार के पैसे से मंदिर बनाना उचित नहीं है। सरकार को न तो मंदिर बनाना चाहिए और न ही मस्जिद। अयोध्या का राम मंदिर भी सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है, वह समाज के सहयोग से बना है। इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।"

Advertisement

दावा RSS नहीं है मुस्लिम विरोध भागवत ने RSS के मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "जिसे लगता है कि RSS मुस्लिम विरोधी है, वो यहां आकर देखे। बहुत से लोग यहां आए और देखने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि संघ बिल्कुल भी मुस्लिम विरोधी नहीं है।" उन्होंने मंदिर-मस्जिद विवादों पर विराम लगाने की वकालत करते हुए कहा, "अयोध्या का फैसला कोर्ट के आधार पर हुआ था, लेकिन अब हर जगह मंदिर-मस्जिद विवाद बंद होना चाहिए।"

Advertisement

लिव-इन लिव-इन रिलेशनशिप पर क्या बोले भागवत? आधुनिक जीवनशैली और लिव-इन रिलेशनशिप पर भागवत ने चिंता व्यक्त करते हुए भागवत ने कहा, "जहां तक महिलाओं की प्रवृत्ति और विवाह न करने वाली बातें हैं, आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, यह ठीक नहीं है। परिवार, शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं है। देश की असली बचत और सोना परिवारों के पास ही है। इसलिए हमारा परिवार ही हमारी सांस्कृति, सामाजिक और आर्थिक इकाई है। अपने देश और अपनी परंपरा को बनाए रखना जरूरी है।"