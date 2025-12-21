6 मूल्यवान कंपनियों का पूंजीकरण 75,000 करोड़ रुपये बढ़ा, जानिए किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा 

नुकसान

इन कंपनियों काे हुआ नुकसान

नुकसान उठाने वाली कंपनियों में HDFC बैंक का बाजार पूंजीकरण 21,920 करोड़ घटकर 15.16 लाख करोड़ हो गया, जबकि LIC का मूल्यांकन 9,614 करोड़ घटकर 5.39 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है। इसी प्रकार ICICI बैंक का पूंजीकरण 8,427 करोड़ घटकर 9.68 लाख करोड़ हो गया, जबकि बजाज फाइनेंस का 5,880 करोड़ घटने के बाद 6.27 लाख करोड़ रुपये रह गया। पिछले सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक मूल्य वाली कंपनी बनी रही है।