6 मूल्यवान कंपनियों का पूंजीकरण 75,000 करोड़ रुपये बढ़ा, जानिए किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा 

6 मूल्यवान कंपनियों का पूंजीकरण 75,000 करोड़ रुपये बढ़ा, जानिए किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा
क्या है खबर?
देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 75,256 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस का योगदान सबसे अधिक रहा। यह वृद्धि BSE के बेंचमार्क सूचकांक में 338.3 अंकों या 0.39 फीसदी की गिरावट के बावजूद हुई है। दूसरी तरफ HDFC बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के मूल्यांकन में गिरावट आई है।
बढ़त
इन कंपनियों का पूंजीकरण बढ़ा
पिछले सप्ताह TCS का बाजार मूल्यांकन 22,594 करोड़ बढ़कर 11.87 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इंफोसिस का 16,971 लाख करोड़ बढ़कर 6.81 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का पूंजीकरण 15,922 करोड़ बढ़ने के बाद 9.04 लाख करोड़, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 12,314 करोड़ बढ़कर 21.17 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा भारती एयरटेल का 7,384 करोड़ और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) का पूंजीकरण 68.78 करोड़ रुपये बढ़ा है।
नुकसान
इन कंपनियों काे हुआ नुकसान
नुकसान उठाने वाली कंपनियों में HDFC बैंक का बाजार पूंजीकरण 21,920 करोड़ घटकर 15.16 लाख करोड़ हो गया, जबकि LIC का मूल्यांकन 9,614 करोड़ घटकर 5.39 लाख करोड़ रुपये पर आ गया है। इसी प्रकार ICICI बैंक का पूंजीकरण 8,427 करोड़ घटकर 9.68 लाख करोड़ हो गया, जबकि बजाज फाइनेंस का 5,880 करोड़ घटने के बाद 6.27 लाख करोड़ रुपये रह गया। पिछले सप्ताह रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक मूल्य वाली कंपनी बनी रही है।