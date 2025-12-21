दिगांतारा ने मिसाइल ट्रैकिंग के क्षेत्र में काम शुरू किया है

दिगांतारा ने मिसाइल ट्रैकिंग क्षेत्र में रखा कदम, जानिए क्या है योजना

क्या है खबर?

अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी दिगांतारा ने उपग्रहों का उपयोग करके मिसाइलों की ट्रैकिंग के क्षेत्र में कदम रखा है। तेज गति वाले इंटरनेट और पृथ्वी अवलोकन एप्लिकेशंस के लिए कंपनियों की ओर से निम्न पृथ्वी कक्षा में अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के कारण अंतरिक्ष मलबे और यातायात की निगरानी वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा है। इसी को देखते हुए कंपनी ने मिसाइलों की ट्रैकिंग के क्षेत्र में प्रवेश किया है।