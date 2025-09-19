ब्रिटिश शाही भोज में लंदन के मेयर सादिक खान को नहीं देखना चाहते थे ट्रंप
क्या है खबर?
ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वहां लंदन के मेयर सादिक खान के प्रति कड़वाहट सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप के लिए आयोजित ब्रिटेन के शाही भोज में खान ने आमंत्रण नहीं मांगा और न उन्हें बुलाया गया। ट्रंप भी उनके बुलाए जाने के खिलाफ थे। ट्रंप ने लौटते वक्त एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से इसका जिक्र किया और बोले कि वह खान को भोज में नहीं देखना चाहते थे।
बयान
सादिक खान को लेकर क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने खान से जुड़े सवाल पर कहा, "मैं नहीं चाहता था कि वह वहां हों। मैंने उन्हें वहां न बुलाने को कहा था। मुझे लगता है कि लंदन के मेयर खान, दुनिया के सबसे खराब मेयरों में से एक हैं। लंदन में अपराध चरम पर है। मेयर खान, ने बहुत खराब काम किया है। इमिग्रेशन पर वह पूरी तरह से विफल हैं। वह कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे वहां न आने के लिए कहा था।"
विवाद
दोनों के बीच में क्या है विवाद?
ट्रंप और लेबर पार्टी के नेता खान के बीच विवाद 2015 में उस समय शुरू हुआ, जब खान ने ट्रंप के इस सुझाव की निंदा की कि मुसलमानों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके एक साल बाद, ट्रंप ने मेयर को IQ टेस्ट की चुनौती दी और 2017 में लंदन ब्रिज आतंकी हमले से निपटने तरीके पर सवाल उठाया। 2019 में ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के दौरान खान ने 'ट्रंप बेबी ब्लिंप' उड़ाने की अनुमति दी थी।
ट्विटर पोस्ट
वर्ष 2019 में इस विरोध की काफी चर्चा थी
BREAKING: The Trump baby blimp is up in Orlando 🇺🇸 pic.twitter.com/VQPwKsZuM8— Scott Dworkin (@funder) June 18, 2019