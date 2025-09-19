ब्रिटिश शाही भोज में लंदन के मेयर सादिक खान को नहीं देखना चाहते थे ट्रंप

लेखन गजेंद्र 02:57 pm Sep 19, 202502:57 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वहां लंदन के मेयर सादिक खान के प्रति कड़वाहट सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप के लिए आयोजित ब्रिटेन के शाही भोज में खान ने आमंत्रण नहीं मांगा और न उन्हें बुलाया गया। ट्रंप भी उनके बुलाए जाने के खिलाफ थे। ट्रंप ने लौटते वक्त एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों से इसका जिक्र किया और बोले कि वह खान को भोज में नहीं देखना चाहते थे।