पाकिस्तान बोला- तालिबान भारत के प्रतिनिधि जैसा काम कर रहा, 50 गुना ताकतवर जवाब देंगे
क्या है खबर?
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर भारत के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस्लामाबाद के खिलाफ किसी भी आक्रमण का जवाब '50 गुना ज्यादा सख्त' तरीके से दिया जाएगा। आसिफ का ये बयान ऐसे वक्त आया है, जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच 3 दिन तक चली वार्ता बेनतीजा रही है।
बयान
आसिफ बोले- भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा
पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए आसिफ ने अफगानिस्तानी नेतृत्व पर हमला करते हुए दावा किया कि भारत उनके साथ धोखा कर रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, उन्होंने कहा, "काबुल में बैठे लोग कठपुतली का खेल खेल रहे हैं और उन्हें दिल्ली नियंत्रित कर रही है। भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल पश्चिमी सीमा पर मिली हार की भरपाई के लिए कर रहा है। जब हम किसी समझौते के करीब पहुंचते, तो हस्तक्षेप होता था और समझौता नहीं हो पाता।"
सूचना मंत्री
पाकिस्तानी सूचना मंत्री बोले- TTP को भारत का समर्थन
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने भारत को भी दोषी ठहराते हुए आरोप लगाया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को भारत का समर्थन मिला हुआ है। तरार ने कहा, "पाकिस्तान ने अपनी धरती से सीमा पार हमलों के संबंध में तालिबान के साथ बार-बार बातचीत की है, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों को अपना निरंतर समर्थन जारी रखा है।" उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान का सब्र जवाब दे चुका है।
अन्य बातें
तरार ने कहा- तालिबान पाकिस्तान के प्रति उदासीन
तरार ने कहा, "पाकिस्तान ने तालिबान को आतंकवादियों के बारे में पर्याप्त और अकाट्य सबूत दिए, लेकिन तालिबान ने कोई आश्वासन देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कई दौर की बातचीत की और अफगानिस्तान के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की कामना और वकालत की, लेकिन तालिबान हमेशा पाकिस्तान के नुकसान के प्रति उदासीन रहा है। किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय अफगान तालिबान ने दोषारोपण, ध्यान भटकाने और छल-कपट का सहारा लिया।"
वार्ता
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल वार्ता असफल रही
पाकिस्तान और तालिबान के बीच इस्तांबुल में 3 दिन तक चली बातचीत बिना किसी समझौते पर पहुंचे खत्म हो गई। वार्ता की मध्यस्थता कतर और तुर्की ने की थी। एक पाकिस्तानी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि तालिबान TTP पर लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं, एक अफगानी सूत्र ने बताया कि TTP के मुद्दे पर तनावपूर्ण बातचीत के बाद वार्ता खत्म हो गई, क्योंकि अफगानी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि तालिबान का TTP पर कोई नियंत्रण नहीं है।
संघर्ष
पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष में मारे गए थे दर्जनों लोग
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस महीने हालिया समय का सबसे घातक संघर्ष हुआ था। पाकिस्तान ने काबुल में कई कथित TTP ठिकानों पर हमला किया था। जवाब में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी सीमावर्ती इलाकों में हमले किए। इस संघर्ष में दर्जनों लोग मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि वो TTP लड़ाकों को निशाना बना रहा है, जो उसके क्षेत्र में आए दिन हमले किया करते हैं और सेना को निशाना बनाते हैं।