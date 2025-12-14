'धुरंधर' की OTT रिलीज से पहले निर्माताओं ने लगाया तिकड़म, अब बनेगा बॉक्स ऑफिस पर महा-रिकॉर्ड 

रणवीर सिंह की फिल्म ' धुरंधर ' हिंदी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने के बाद अब तेलुगू दर्शकों का दिल जीतने की तैयारी में है। फिल्म को लेकर साउथ में भी जबरदस्त चर्चा है और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर साउथ के दर्शकों ने फिल्म के निर्माताओं से इसका तेलुगू वर्जन लाने की मांग भी की थी। निर्माताओं ने भी मौके पर चौका मारते हुए OTT पर रिलीज से पहले फिल्म की कमाई बढ़ाने के लिए ये विशेष रणनीति अपनाई है।

रणनीति 19 दिसंबर को रिलीज हो रहा फिल्म का तेलुगू वर्जन 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और 300 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली है। फिल्म के प्रति जबरदस्त माहौल को देखते हुए निर्माताओं ने इसे अन्य भाषाओं में रिलीज करने की योजना बनाई है, ताकि देशभर के दर्शक इसका लुत्फ उठा सकें। 19 दिसंबर को फिल्म का तेलुगू वर्जन रिलीज किया जाएगा। ये रणनीति निर्माताओं के मास्टर प्लान का हिस्सा है, जो दर्शकों की उत्सुकता और कमाई को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

धमाका तेलुगू बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार 'धुरंधर' 'धुरंधर' तेलंगाना में बहुत अच्छी कमाई कर रही है। तेलुगू भाषी राज्यों में दर्शक इस फिल्म काे देखने के लिए उत्साहित हैं। जैसे ही तेलुगू वर्जन आएगा, फिल्म की लोकप्रियता और उत्साह एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। दर्शकों को कहानी और एक्शन दोनों का पूरा मजा मिलेगा। इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कमाई में भी भारी इजाफा होने की उम्मीद है। इससे न केवल फिल्म की लोकप्रियता बढ़ेगी, बल्कि फिल्म की कमाई में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

दिलचस्पी अक्षय खन्ना ने खींचा साउथ का ध्यान इस फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार इतना प्रभावशाली और दिलचस्प है कि ये इंटरनेट पर वायरल हो गया है। लोग उनके रोल और फिल्म के बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं। उनके इस किरदार के कारण दक्षिण भारत के दर्शक और दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी फिल्म के प्रति रुचि बढ़ गई है। अक्षय के रहमान डकैत के किरदार ने फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाई है। उधर सारा अर्जुन को भी साउथ से प्रस्ताव मिल रहे हैं।

