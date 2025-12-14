भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: जानिए क्यों जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल तीसरा टी-20 नहीं खेल रहे
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिछले मैच में जीत दर्ज करने वाली प्रोटियाज टीम ने 3 बदलाव किए हैं। दूसरी तरफ धर्मशाला स्टेडियम में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर अक्षर पटेल नहीं खेल रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ये जानकारी दी है। आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है।
बयान
भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव
भारतीय टीम ने तीसरे टी-20 के लिए अपनी टीम में 2 बदलाव किये हैं। कुलदीप यादव और हर्षित राणा को टीम में मौका मिला है। BCCI ने अपडेट देते हुए कहा, "अक्षर बीमारी की वजह से तीसरे टी-20 के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बुमराह निजी कारणों से घर लौट गए हैं और मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बाकी मैचों के लिए उनके टीम में शामिल होने के बारे में जल्द ही अपडेट दिया जाएगा।"
टीमें
ऐसी हैं दोनों टीमें
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती। दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, और ओटनील बार्टमैन।