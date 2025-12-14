भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: जानिए क्यों जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल तीसरा टी-20 नहीं खेल रहे 

बयान

भारतीय टीम में हुए 2 बदलाव

भारतीय टीम ने तीसरे टी-20 के लिए अपनी टीम में 2 बदलाव किये हैं। कुलदीप यादव और हर्षित राणा को टीम में मौका मिला है। BCCI ने अपडेट देते हुए कहा, "अक्षर बीमारी की वजह से तीसरे टी-20 के लिए उपलब्ध नहीं हैं। बुमराह निजी कारणों से घर लौट गए हैं और मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। बाकी मैचों के लिए उनके टीम में शामिल होने के बारे में जल्द ही अपडेट दिया जाएगा।"