एयर इंडिया दिसंबर में संचालित कर सकती है 275 अतिरिक्त उड़ानें, जानिए क्या है वजह 

एयर इंडिया दिसंबर में 275 अतिरिक्त उड़ानें संचालित कर सकती है (तस्वीर: एक्स/@ArenaJet)

सरकार की ओर से इंडिगो की क्षमता में 10 फीसदी की कटौती लगाने के बाद एयर इंडिया ने इस महीने 275 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की पेशकश की है। विमानन मंत्रालय व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान मार्गों को संतुलित करने के लिए यह कदम उठा रहा है। टाटा समूह की एयरलाइन ने मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि इंडिगो पर ये प्रतिबंध कब तक लागू रहेंगे, ताकि वह उसी के अनुसार अपनी क्षमता की योजना बना सके।