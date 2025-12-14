LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / एयर इंडिया दिसंबर में संचालित कर सकती है 275 अतिरिक्त उड़ानें, जानिए क्या है वजह 
एयर इंडिया दिसंबर में संचालित कर सकती है 275 अतिरिक्त उड़ानें, जानिए क्या है वजह 
एयर इंडिया दिसंबर में 275 अतिरिक्त उड़ानें संचालित कर सकती है (तस्वीर: एक्स/@ArenaJet)

एयर इंडिया दिसंबर में संचालित कर सकती है 275 अतिरिक्त उड़ानें, जानिए क्या है वजह 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 14, 2025
06:58 pm
क्या है खबर?

सरकार की ओर से इंडिगो की क्षमता में 10 फीसदी की कटौती लगाने के बाद एयर इंडिया ने इस महीने 275 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की पेशकश की है। विमानन मंत्रालय व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान मार्गों को संतुलित करने के लिए यह कदम उठा रहा है। टाटा समूह की एयरलाइन ने मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण भी मांगा है कि इंडिगो पर ये प्रतिबंध कब तक लागू रहेंगे, ताकि वह उसी के अनुसार अपनी क्षमता की योजना बना सके।

योजना 

क्या है सरकार की योजना?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो लगभग 1,900 मार्गों पर उड़ानें संचालित करती है, जिनमें से कम से कम 10 फीसदी मार्गों को बंद किया जा रहा है। सरकार इंडिगो के कुछ मार्गों को एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा के बीच पुनर्वितरित करने की योजना बना रही है। इससे व्यस्त यात्रा सीजन के दौरान यात्रियों को असुविधा न हो और साथ ही किसी एक एयरलाइन को बाजार पर हावी होने से रोका जा सके।

स्पाईसजेट 

स्पाईसजेट की भी अतिरिक्त उड़ाने जोड़ने की योजना

इंडिगो के परिचालन से भारतीय विमानन क्षेत्र पर पड़ रहे प्रभावों को देखते हुए स्पाइसजेट ने अपने शीतकालीन शेड्यूल में भारी विस्तार की घोषणा की है। एयरलाइन की योजना इस अवधि के दौरान नियामकीय स्वीकृतियों के अधीन प्रतिदिन 100 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने की है। यह निर्णय प्रमुख मार्गों पर बढ़ती और मजबूत मांग पर आधारित है। बता दें, इंडिगो को हाल ही में नए पायलट परीक्षण नियमों के लागू होने के बाद परिचालन में भारी व्यवधान का सामना करना पड़ा।

Advertisement