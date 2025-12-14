हार्दिक पांड्या के 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे, हासिल की यह बड़ी उपलब्धि 

उपलब्धि

यह डबल पूरा करने वाले पहले भारतीय बने पांड्या

पांड्या टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट के साथ-साथ 1,500 रन बनाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बने हैं। बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन (2,551 रन और 149 विकेट), अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी (2,417 रन और 104 विकेट), मलेशिया के वीरेंद्रदीप सिंह (3,115 रन और 103 विकेट) और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा (2,883 रन और 102 विकेट) ही यह कारनामा कर पाए हैं। हालांकि, पांड्या यह कारनामा करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं।