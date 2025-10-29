कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की हत्या की

कनाडा में भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई समूह ने जिम्मेदारी ली

लेखन गजेंद्र 12:56 pm Oct 29, 202512:56 pm

क्या है खबर?

कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के अबॉट्सफोर्ड शहर में भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी (68) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या सोमवार को सुबह उस समय की गई, जब वे कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। साहसी पंजाब के लुधियाना जिले के दोराहा गांव के रहने वाले थे। उनकी हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े कनाडा में रहने वाले गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली है।