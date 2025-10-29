कनाडा में भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई समूह ने जिम्मेदारी ली
क्या है खबर?
कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के अबॉट्सफोर्ड शहर में भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी (68) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उनकी हत्या सोमवार को सुबह उस समय की गई, जब वे कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। साहसी पंजाब के लुधियाना जिले के दोराहा गांव के रहने वाले थे। उनकी हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े कनाडा में रहने वाले गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली है।
हत्या
ढिल्लन ने हत्या का कारण बताया
ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उद्योगपति साहसी ड्रग तस्करी में शामिल थे और गिरोह द्वारा पैसे की मांग को लगातार अनदेखा किया जा रहा था। ढिल्लन ने कहा कि मोटा पैसा कमाने के बाद भी गिरोह की कॉल का जवाब नहीं दे रहा था और नंबर को ब्लॉक कर दिया था, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। हालांकि, पुलिस ने अभी साहसी की हत्या में गिरोह की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है। मामले की जांच जारी है।
पहचान
दुनिया की सबसे बड़ी रिसाइकिल कंपनी के प्रमुख थे साहसी
साहसी कनाडा में कपड़ों की रिसाइक्लिंग करने वाली कैनम इंटरनेशनल कंपनी के प्रमुख थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिसाइक्लिंग कंपनी मानी जाती है। साहसी का पूरा परिवार कनाडा में ही रहता है। वे पंजाबी समुदाय की मदद के लिए भी आगे रहते थे। उनकी कंपनी 40 से अधिक देशों में फैली हुई है। उनके बेटे ने पहले बताया कि उनके पिता को कोई धमकी नहीं मिली थी, लेकिन अब ढिल्लन के पोस्ट से काफी कुछ स्पष्ट हुआ है।
आतंकवादी
आतंकवादी संगठन घोषित है बिश्नोई गिरोह
कनाडा सरकार ने हाल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को उसके कारनामों की वजह से आतंकवादी संगठन घोषित किया था। सरकार ने सितंबर, 2025 में यह फैसला कनाडा में हिंसा, जबरन वसूली और धमकी का माहौल बनाने के कारण लिया था। सरकार ने उसकी संपत्ति को सीज करने की भी घोषणा की थी। साथ ही, उसकी मदद करने वाले और संपत्ति का लेन-देन करने वाले को भी अपराधी की श्रेणी में रखा गया है।