NewsBytesExplainer: टैरिफ से 0.5 प्रतिशत गिरेगी अमेरिकी GDP, खाने से लेकर जूते-कपड़े होंगे महंगे; जानें असर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर 10 प्रतिशत से लेकर भारी भरकम 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए हैं। ये टैरिफ आज से लागू हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि आज से उन देशों से अरबों डॉलर अमेरिका आना शुरू हो जाएंगे, जिन्होंने सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया। हालांकि, टैरिफ का अमेरिका पर भी खासा असर पड़ना तय है। आइए समझते हैं महंगाई से लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक पर टैरिफ का क्या असर होगा।

GDP GDP 0.5 प्रतिशत गिर सकती है GDP येल यूनिवर्सिटी के बजट लैब के मुताबिक, टैरिफ से अमेरिकी GDP 0.5 प्रतिशत तक गिर सकती है। यानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सालाना 11.6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। BBVA रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि मध्यम अवधि में ये असर GDP में 2 प्रतिशत अंक से अधिक की गिरावट ला सकता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री वेंडोंग झांग ने कहा, "आने वाले समय में उन चीजों की कीमतें और बढ़ेंगी, जिनमें स्टील और एल्युमीनियम का इस्तेमाल होता है।"

महंगाई जूते से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे महंगे बजट लैब के मुताबिक, टैरिफ से जूते 40 प्रतिशत और कपड़े 38 प्रतिशत महंगे होंगे। अमेरिका में बिकने वाले 97 प्रतिशत कपड़े और जूते विदेश से आयात किए जाते हैं। वहीं, टैक्स फाउंडेशन ने कहा कि टैरिफ का असर खाने-पीने की चीजों पर भी पड़ेगा। अमेरिका में केले और कॉफी जैसी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। मछली, बीयर और शराब की कीमतों पर भी टैरिफ का असर पड़ेगा। आने वाले समय में ये असर दिखाई देगा।

नौकरियां नई नौकरियां शामिल होने का आंकड़ा 2010 के बाद सबसे कम आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में जुलाई में केवल 73,000 नई नौकरियां जुड़ीं। बीती तिमाही में औसतन 35,000 नौकरियां हर महीने जुड़ीं। यह 2010 के बाद सबसे कम आंकड़ा है। स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जोसेफ फौडी ने अल जजीरा से कहा, "20 प्रतिशत से ज्यादा टैरिफ होने पर कंपनियां पूरी तरह आयात बंद कर सकती हैं, प्रमुख फैसलों को टालती हैं, नियुक्तियों में देरी करती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां घट जाती हैं।"

खर्च हर अमेरिकी परिवार को 2 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के अनुसार, नए टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिका की औसत टैरिफ दर 15.2 प्रतिशत हो गई है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा और पिछले साल के मुकाबले 2.3 प्रतिशत ज्यादा है। इससे पहले 1909 में अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 21 प्रतिशत था। टैरिफ बढ़ने से हर अमेरिकी परिवारों को सालाना औसतन 2 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करना होंगे। पहले जो विदेशी सामान 100 डॉलर में मिल रहा था, अब 115.2 डॉलर में मिलेगा।

मंदी दुनिया पर मंदी की आशंका बढ़ी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कहा है कि अगर अमेरिका और अन्य देश टैरिफ युद्ध में उलझते हैं, तो वैश्विक विकास दर 2025 में 3.3 प्रतिशत से घटकर 3.0 प्रतिशत हो सकती है। वहीं, ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) का कहना है कि टैरिफ का असर न सिर्फ अमेरिका, बल्कि यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा, जिसके चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक साथ मंदी का खतरा पैदा हो सकता है।