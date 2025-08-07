पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर फिर जाएंगे अमेरिका, जानिए क्या है कारण

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मॉर्शल असीम मुनीर एक बार फिर अमेरिका का दौरा करेंगे। वे इस हफ्ते टैम्पा की यात्रा पर जा सकते हैं। मुनीर अमेरिका के सेंट्रल कमांड कमांडर (CENTCOM) जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को 'अभूतपूर्व साझेदार' कहा था। मुनीर का दो महीने के अंदर दूसरा अमेरिका दौरा होगा। इससे पहले मुनीर जून में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर वाशिंगटन गए थे। ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुलाया था।

दौरा कुरिल्ला ने की थी पाकिस्तान की प्रशंसा मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व करने वाले चार सितारा सैन्य जनरल कुरिल्ला इस माह सेवानिवृत्त होंगे। उनका विदाई कार्यक्रम फ्लोरिडा के टैम्पा स्थित मैकडिल एयरफोर्स बेस स्थित CENTCOM मुख्यालय में होगा। कुछ महीने पहले, कुरिल्ला ने अमेरिका की खुफिया जानकारी से 5 इस्लामिक स्टेट-खोरासन (ISIS-K) आतंकवादियों को पकड़ने पर पाकिस्तान की प्रशंसा की थी। इसके बाद जुलाई में कुरिल्ला इस्लामाबाद गए थे। तब उन्हें राष्ट्रपति भवन में पाकिस्तान के प्रतिष्ठित निशान-ए-इम्तियाज (सैन्य) से सम्मानित किया गया था।

यात्रा जून में अमेरिका 5 दिवसीय दौरे पर गए थे मुनीर मुनीर 15 जून को अमेरिका की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तब 'ऑपरेशन सिंदूर' खत्म होने और इजरायल-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद उनकी पहली यात्रा थी। दौरे पर मुनीर 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिले थे। इसके बाद उनकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात होने की पुष्टि की गई, लेकिन कुरिल्ला से मुलाकात का रिकॉर्ड नहीं था। यह दौरा अमेरिका-पाकिस्तान सैन्य और रणनीतिक भागीदारी बढ़ने का संकेत है।