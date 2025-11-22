ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो गिरफ्तार किए गए, तख्तापलट की कोशिश का है आरोप

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को गिरफ्तार किया गया है

लेखन आबिद खान 05:41 pm Nov 22, 202505:41 pm

क्या है खबर?

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर अपने ही देश में तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में बोल्सोनारो को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई थी। ये सजा अगले हफ्ते शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बोल्सोनारो की गिरफ्तारी हो गई है। बोल्सोनारो को राजधानी ब्रासीलिया में पुलिस मुख्यालय ले जाया गया है।