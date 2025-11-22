LOADING...
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो गिरफ्तार किए गए, तख्तापलट की कोशिश का है आरोप

लेखन आबिद खान
Nov 22, 2025
05:41 pm
क्या है खबर?

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर अपने ही देश में तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में बोल्सोनारो को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई थी। ये सजा अगले हफ्ते शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बोल्सोनारो की गिरफ्तारी हो गई है। बोल्सोनारो को राजधानी ब्रासीलिया में पुलिस मुख्यालय ले जाया गया है।

रिपोर्ट

पहले से ही नजरबंदी में थे बोल्सोनारो

बोल्सोनारो एक अलग मामले में पहले से ही सख्त हाउस अरेस्ट में थे। उनके वकील सेल्सो विलार्डी ने AFP को बताया, "उन्हें जेल में डाल दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों।" संघीय पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए की गई है। बोल्सोनारो की कानूनी टीम स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए घर में ही उनका सजा पूरी कराने की कोशिशों में जुटी हुई थी।

मामला

बोल्सोनारो को क्यों हुई 27 साल की सजा?

बोल्सोनारो 2019 से 2022 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे हैं। उन पर 2022 का चुनाव हारने के बाद सैन्य तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप है। जांच में सामने आया कि उन्होंने सेना और अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक सैन्य तख्तापलट की योजना बनाई। जनवरी, 2023 में उनके हजारों समर्थकों ने कई सरकारी इमारतों पर हमला किया था। कोर्ट ने इसे बोल्सोनारो द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का हिस्सा माना और 27 साल की सजा सुनाई गई।