चीन ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष का इस्तेमाल अपने हथियारों के परीक्षण के लिए किया- अमेरिकी रिपोर्ट
क्या है खबर?
चीन ने मई में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमताओं का परीक्षण और प्रचार करने के लिए किया था। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग ने कहा कि चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष का एक जीवंत परीक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया और इस दौरान अपनी नवीनतम हथियार प्रणालियों की पहुंच और अच्छाइयों को दुनिया के सामने पेश किया
रिपोर्ट
संघर्ष के बाद चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की पेशकश की- रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है, "बीजिंग ने अवसरवादी तरीके से इस संघर्ष का लाभ उठाकर अपने हथियारों की अत्याधुनिकता का परीक्षण और प्रचार किया, जो भारत के साथ चल रहे सीमा तनाव और रक्षा उद्योग के अपने बढ़ते लक्ष्यों के संदर्भ में उपयोगी है।" रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद चीन ने कथित तौर पर जून में पाकिस्तान को 40 J-35 लड़ाकू विमान, KJ-500 विमान और बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली बेचने की पेशकश की थी।
चीन
पहली बार वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल हुई कई चीनी हथियार
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पहली बार था जब चीन के आधुनिक सैन्य उपकरणों जैसे HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली, PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और J-10 लड़ाकू विमान को वास्तविक युद्ध में तैनात किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि लड़ाई के बाद चीनी दूतावासों ने भी भारत-पाकिस्तान लड़ाई में अपनी रक्षा प्रणालियों की सफलताओं की तारीफ की और हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने की कोशिश की।
राफेल
चीन ने राफेल के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीन ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद गलत सूचनाएं फैलाईं, ताकि राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री प्रभावित की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक, संघर्ष के तुरंत बाद चीन ने राफेल को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार अभियान चलाया। इस दौरान उसने फर्जी सोशल मीडिया खातों के जरिए चीनी हथियारों द्वारा नष्ट कथित राफेल के मलबों के AI से बने वीडियो और तस्वीरें प्रचारित कीं।
संघर्ष
पहलगाम हमले के बाद भिड़े थे भारत-पाकिस्तान
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी। इसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में PoK और पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था। बाद में भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा था कि इसमें पाकिस्तान को चीन की भी मदद मिल रही थी।