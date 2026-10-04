कैप्टन स्मित मच्छार ने फ्लाईदुबई विमान का पूरा घटनाक्रम बताया है

फ्लाईदुबई घटना: कैप्टन स्मित बोले- सिर पर हमला हुआ, सबकुछ धुंधला दिखाई दे रहा था

लेखन आबिद खान 09:21 am Oct 04, 202609:21 am

क्या है खबर?

दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान के कथित अपहरण प्रयासों को टालने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बात की। इस दौरान स्मित ने घटना की पूरी जानकारी उन्हें दी। स्मित ने बताया कि उन्हें सिर के पिछले हिस्से पर एक जोरदार हमला महसूस हुआ और फिर हमले लगातार होते रहे। स्मित ने बताया कि उड़ान सामान्य रूप से शुरू हुई थी और तब उनका सह-पायलट प्रार्थना कर रहा था।