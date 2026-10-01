फ्लाईदुबई के पायलट ने घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोला

चाकू लगने के बावजूद फ्लाईदुबई पायलट ने कैसे खोला दरवाजा और भेजा आपातकालीन संदेश?

लेखन आबिद खान 11:20 am Oct 01, 202611:20 am

क्या है खबर?

दुबई से इजरायल के तेल अवीव जा रहे विमान को बचाने वाले भारतीय पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी के नए-नए किस्से सामने आ रहे हैं। पता चला है कि साथी पायलट के हमले में स्मित गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सिर और हाथ में चाकू के गंभीर घाव थे और खून भी बहुत बह गया था। इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ कॉकपिट का दरवाजा खोला, बल्कि आपातकालीन संदेश भी भेजा।