जनगणना से परिसीमन विधेयक को अलग कर सकती सरकार

जनगणना से परिसीमन विधेयक को अलग कर सकती सरकार, राज्यों में 50 प्रतिशत सीट बढ़ोतरी

लेखन गजेंद्र 11:26 am Nov 27, 202611:26 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार परिसीमन विधेयक पर दक्षिण की पार्टियों के समर्थन के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, जिसमें पहला सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी और दूसरा इस प्रक्रिया को जनगणना से अलग करना। कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने के बाद 30 नवंबर को संसद के एक दिवसीय सत्र में इसे पेश किया जा सकता है।