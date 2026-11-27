राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राउल जॉन अजू के तकनीकी काम की सराहना की है

कौन हैं AI जीनियस राउल जॉन अजू, जिनके काम की रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की तारीफ?

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:05 am Nov 27, 202611:05 am

क्या है खबर?

मॉस्को में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय किशोर राउल जॉन अजू के तकनीकी काम की सराहना की है। 16 साल के अजू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कई प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। पुतिन ने कहा कि ऐसे प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देते हैं। यह मुलाकात 26 नवंबर को AI जर्नी 2026 सम्मेलन में हुई, जहां भारत, रूस और कजाकिस्तान के युवा भी मौजूद थे।