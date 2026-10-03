फ्लाईदुबई घटना: ओमानी पायलट ने कैप्टन स्मित पर कॉकपिट कुल्हाड़ी से किया था हमला- UAE

सऊदी के अल अरबिया ने सूत्रों के हवाले से सह-पायलट की पहचान ओमान के नागरिक हमाम अल-हमामी के रूप में की है। रिपोर्ट में कहा गया कि अल-हमामी ने अपना ज्यादातर समय ओमान से बाहर, खासतौर पर सीरिया में बिताया, जहां कथित तौर पर वो चरमपंथी विचारों से प्रभावित हुआ।

सूत्रों ने बताया कि ओमान ने उसके चरमपंथी विचारों को लेकर चिंताओं के चलते प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद वो UAE चला गया।