आरडी बर्मन पर बायोपिक की शूटिंग शुरू हुई

फरहान अख्तर ने शुरू की आरडी बर्मन की बायोपिक, संगीतकार की जिंदगी के खुलेंगे पन्ने

लेखन ज्योति सिंह 11:31 am Nov 27, 202611:31 am

क्या है खबर?

महान संगीतकार आरडी बर्मन पर फिल्म को लेकर फरहान अख्तर लंबे वक्त से चर्चा में हैं। नीरज पांडे के निर्देशन में बन रही इस बायोपिक की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। अभिनेता ने मुंबई के वर्ली में एक गाने के सीक्वेंस के साथ शूटिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गणेश आचार्य इस भव्य गाने को कोरियोग्राफ कर रहे हैं। फरहान को आखिरी बार पिछले साल आई युद्ध ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' में देखा गया था।