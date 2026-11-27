शून्य पर आउट हुए सैंटनर (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

क्राइस्टचर्च टेस्ट: न्यूजीलैंड ने अपनी पारी में गंवाए 5 विकेट, ऐसा रहा पहला दिन

लेखन अंकित पसबोला 11:04 am Nov 27, 202611:04 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 246/5 का स्कोर बनाया। मेजबान टीम से कप्तान टॉम लैथम (59) और टॉम ब्लंडेल (53*) ने अर्धशतक लगाए। स्टम्प्स की घोषणा तक क्रीज पर ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स (36*) बने हुए हैं। भारत की ओर से ओर से आकाश दीप ने 2 विकेट लिए। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।