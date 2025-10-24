यूरोपीय संघ ने 3 भारतीय कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध, रूस से संबंध बना कारण

यूरोपीय संघ ने भारत की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया

लेखन गजेंद्र 11:37 am Oct 24, 202511:37 am

क्या है खबर?

यूरोपीय संघ (EU) ने रूस के साथ कथित संबंधों के लिए 45 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। EU ने कहा कि रूस की सेना को सीधे तौर पर समर्थन देने के कारण 45 कंपनियों की पहचान की गई है। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ के 19वें पैकेज का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस पर आर्थिक दबाव डालना है। सूची में चीन, हांगकांग और थाईलैंड की कंपनियां भी शामिल हैं।