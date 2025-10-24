क्या है मूनलाइटिंग, जिससे अमेरिका में एक भारतीय व्यक्ति गया जेल? अब जमानत भी कठिन

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक साथ 2 नौकरी यानी मूनलाइटिंग करने के आरोप में 39 वर्षीय भारतीय मूल के मेहुल गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर मूनलाइटिंग के जरिए न्यूयॉर्क सरकार को धोखा देने और 44 लाख रुपये की चोरी का आरोप है। न्यूयॉर्क राज्य महानिरीक्षक कार्यालय और साराटोगा काउंटी शेरिफ कार्यालय ने संयुक्त जांच में गोस्वामी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। गोस्वामी पर आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 15 साल की जेल होगी।

मामला क्या है मामला? न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि गोस्वामी न्यूयॉर्क राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा (ITS) विभाग में कार्यरत थे और कहीं से भी काम करने की छूट थी। इस बीच उन्होंने मार्च 2022 से न्यूयॉर्क के माल्टा में एक सेमीकंडक्टर कंपनी ग्लोबलफाउंड्रीज के लिए एक ठेकेदार के रूप में फुल-टाइम काम करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ एक गुमनाम ईमेल पुलिस को भेजा गया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान गोस्वामी के खिलाफ शिकायत सही पाई गई।

शिकायत सरकार से मिल रही थी मोटी तनख्वाह, न्यूयॉर्क में नहीं मिलती जमानत गोस्वामी पर आरोप है कि जिस समय उनको राज्य सरकार का काम करना चाहिए थे, उस समय वे दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। गोस्वामी ITS में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर थे और 2024 में उनका वार्षिक वेतन 1.17 लाख डॉलर (करीब 98 लाख रुपये) था। गोस्वामी को माल्टा टाउन कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल, वह स्व-जमानत पर हैं। जनवरी 2020 में लागू नए न्यूयॉर्क कानून के तहत, इस मामले में जमानत नहीं मिलती है।

बयान अधिकारियों ने क्या कहा? शेरिफ माइकल एच जर्लो ने कहा, "हम कानून प्रवर्तन सहयोगियों के साथ अपने संबंधों को सचमुच महत्व देते हैं। अदालत में इस मामले का सफल समाधान होगा।" न्यूयॉर्क राज्य की महानिरीक्षक लूसी लैंग ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है और गोस्वामी का कथित आचरण उस भरोसे का गंभीर उल्लंघन है। राज्य के लिए काम करने का दावा करते हुए दूसरी, पूर्णकालिक नौकरी करना, करदाताओं के पैसे सहित, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग है।"