रूस के कामचटका क्षेत्र में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, अलास्का में सुनामी की चेतावनी

रूस में एक बार फिर सुदूर पूर्व कामचटका क्षेत्र में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है, जिसने चिंता पैदा कर दी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के मुताबिक, भूकंप क्षेत्रीय राजधानी पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से करीब 128 किलोमीटर दूर पूर्व में, मात्र 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया था। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए अलास्का के कुछ हिस्सों सहित उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में तत्काल सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों को सावधान किया गया है।

भूकंप कामचटका प्रायद्वीप में 3 से 4 मीटर की लहरें उठीं भूकंप के बाद रूस और अमेरिका दोनों के तटीय इलाकों में गहरी चिंता पैदा हुई है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में 3 से 4 मीटर की ऊंची सुनामी लहरें उठने की जानकारी मिली है। इसे देखते हुए सेवेरो-कुरिल्स्क सहित कई तटीय शहरों में आपातकालीन निकासी की घोषणा की गई। ABC न्यूज़ के मुताबिक, क्षेत्रीय गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने सुनामी की चेतावनी की पुष्टि करते हुए निवासियों से शांत रहने और अंदरूनी और सुरक्षित इलाकों में जाने का आग्रह किया है।

सुनामी अलास्का ने चेतावनी जारी की USGS ने अलास्का के अल्यूशियन द्वीप समूह के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है और पहली संभावित लहर गतिविधि 12:25 AKDT पर शेम्या, अलास्का तक पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने बताया कि अलास्का के कुछ हिस्सों के लिए चेतावनी जारी है, लेकिन अमेरिकी समोआ, गुआम, रोटा या साइपन के लिए खतरनाक सुनामी का कोई खतरा नहीं है। हवाई के अधिकारियों ने भी प्रशांत क्षेत्र में विनाशकारी सुनामी का खतरा नहीं बताया है।

ट्विटर पोस्ट भूकंप का वीडियो A powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Kamchatka, Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/IXdZzJwX8x — Disaster News (@Top_Disaster) September 18, 2025