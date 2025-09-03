पुतिन-शी और किम की मुलाकात पर ट्रंप भड़के, बोले- हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए शुभकामनाएं
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मुलाकात से नाराज दिख रहे हैं। ट्रंप ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर प्रकट की है और तंज कसते हुए कहा कि पुतिन और किम को अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए शुभकामनाएं। उन्होंने चीन को उन अमेरिकी शहीदों को भी याद करने को कहा, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसे विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया था।
नाराजगी
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस अपार समर्थन और रक्त का जिक्र करेंगे जो अमेरिका ने चीन को एक बेहद अमित्र विदेशी आक्रमणकारी से आजादी दिलाने में दिया था। चीन की विजय और गौरव की खोज में कई अमेरिकी शहीद हुए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और याद दिया जाएगा!'
तंज
अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए शुभकामनाएं- ट्रंप
ट्रंप ने आगे लिखा, 'राष्ट्रपति जिनपिंग और चीन के अद्भुत लोगों के लिए यह एक महान और स्थायी उत्सव का दिन हो। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ दें, क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।' बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान पर चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में बुधवार को सैन्य परेड का आयोजन है, जिसमें पुतिन, किम भी शामिल हैं।
एकता
शी-पुतिन और किम की मुलाकात अमेरिका के खिलाफ एकता का प्रदर्शन?
परेड में किम और पुतिन समेत विश्व के 26 नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो शी जिनपिंग के साथ परेड में शामिल होंगे। किम, पुतिन और शी का एक मंज पर आना अमेरिका के खिलाफ त्रिपक्षीय एकता का प्रदर्शन भी होगा। ऐसा पहली बार है जब किम किसी बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेने देश से बाहर निकले हैं। परेड के बाद शी-पुतिन और किम की अलग-अलग द्विपक्षीय बैठक होगी। तीनों एकसाथ त्रिस्तरीय बातचीत में भी हिस्सा ले सकते हैं।