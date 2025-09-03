पुतिन-शी और किम की मुलाकात पर ट्रंप भड़के, बोले- हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए शुभकामनाएं

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस अपार समर्थन और रक्त का जिक्र करेंगे जो अमेरिका ने चीन को एक बेहद अमित्र विदेशी आक्रमणकारी से आजादी दिलाने में दिया था। चीन की विजय और गौरव की खोज में कई अमेरिकी शहीद हुए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और याद दिया जाएगा!'

तंज

अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए शुभकामनाएं- ट्रंप

ट्रंप ने आगे लिखा, 'राष्ट्रपति जिनपिंग और चीन के अद्भुत लोगों के लिए यह एक महान और स्थायी उत्सव का दिन हो। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ दें, क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।' बता दें, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान पर चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में बुधवार को सैन्य परेड का आयोजन है, जिसमें पुतिन, किम भी शामिल हैं।