अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई सागर में वेनेजुएला के ड्रग जहाज को उड़ाया, 11 की मौत

अमेरिका की सेना ने कैरेबियाई सागर में वेनेजुएला के एक ड्रग जहाज पर हमला किया, जिसमें ट्रेन डी अरागुआ (TDA) कार्टेल के 11 संदिग्ध अपराधी मारे गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हमले का लक्ष्य वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो से जुड़े मादक पदार्थ आतंकवादियों को निशाना बनाना था, जब वे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से मादक पदार्थ अमेरिका की ओर ले जा रहे थे। हमले में अमेरिकी सेना सुरक्षित है।

हमला ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा, 'आज सुबह, मेरे आदेश पर, अमेरिकी सैन्य बलों ने साउथकॉम के जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में ट्रेन डी अरागुआ के नार्को आतंकवादियों की पहचान की पुष्टि के बाद उन पर एक काइनेटिक हमला किया। TDA एक घोषित विदेशी आतंकवादी संगठन है, जो निकोलस मादुरो के नियंत्रण में काम करता है, जो सामूहिक हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी, यौन तस्करी और अमेरिका तथा पश्चिमी गोलार्ध में हिंसा और आतंक के कृत्यों के लिए जिम्मेदार है।'

चेतावनी अमेरिका में तस्करी करने वालों के लिए चेतावनी- ट्रंप ट्रंप ने आगे लिखा, 'यह हमला उस समय हुआ जब आतंकवादी अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे और अमेरिका की ओर जा रहे थे। इस हमले में 11 आतंकवादी मारे गए। हमले में अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कृपया इसे अमेरिका में मादक पदार्थ लाने के बारे में सोचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक चेतावनी के रूप में लें। सावधान।' एक विशाल अमेरिकी नौसैनिक बल अभी कैरिबियन में तैनात है।

आरोप मादुरो ने ट्रंप पर आरोप लगाया अमेरिका ने कैरेबियाई सागर में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस 4 विध्वंसक तैनात किया है, जिसे 4,500 से ज्यादा मरीन और नाविकों का समर्थन प्राप्त है। बता दें कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर अपनी सरकार के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने और सत्ता परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगाया है। उधर, अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर 419 करोड़ रुपये का इनाम रखा है, जिससे उनकी सरकार पर दबाव बढ़ गया है।