किम जोंग उन विशेष बख्तरबंद ट्रेन से बीजिंग पहुंचे, सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे
क्या है खबर?
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन मंगलवार को विशेष हरे रंग की बख्तरबंद ट्रेन से चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। यहां वे सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे। उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन ने बताया कि किम सोमवार को प्योंगयांग से रवाना हुए थे और मंगलवार सुबह बीजिंग पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान पर चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में बुधवार को सैन्य परेड का आयोजन होगा।
आयोजन
अमेरिका के खिलाफ एकता का प्रदर्शन?
परेड में किम और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत विश्व के 26 नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो शी जिनपिंग के साथ परेड में शामिल होंगे। किम, पुतिन और शी का एक मंज पर आना अमेरिका के खिलाफ त्रिपक्षीय एकता का प्रदर्शन भी होगा। ऐसा पहली बार है जब अपने 14 साल के शासन में किम किसी बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेने देश से बाहर निकले हैं। किम के साथ विदेश मंत्री चोई सोन समेत कई बड़े अधिकारी हैं।
बैठक
तीनों की होगी मुलाकात
दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने खबर दी है कि बुधवार को तियानमेन चौक पर परेड के दौरान शी और पुतिन के साथ किम भी मंच पर खड़े होंगे। इसके बाद उनकी शी और रूसी राष्ट्रपति के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठक होगी। तीनों एक साथ त्रिस्तरीय बातचीत में भी हिस्सा ले सकते हैं। तीनों नेता आपस में द्विपक्षीय बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक त्रिपक्षीय बैठक नहीं हुई है। किम 2019 के बाद पहली बार चीन गए हैं।
खासियत
कितनी खास है किम की बख्तरबंद ट्रेन?
बख्तरबंद ट्रेन में लगभग 90 डिब्बे हैं, जिनमें सम्मेलन कक्ष, दर्शक कक्ष, रेस्तरां और शयनकक्ष शामिल है। बख्तरबंद ट्रेन को एक चलता-फिरता 'किला' बताया जाता है। यह केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जिससे बीजिंग तक की यात्रा लगभग 20 घंटे लंबी हो जाती है। ट्रेन से यात्रा किम के दादा किम इल सुंग ने शुरू की थी। किम के पिता किम जोंग इल ने इसे आगे बढ़ाया क्योंकि वे हवाई यात्रा से डरते थे।
ट्विटर पोस्ट
किम जोंग उन चीन रवाना होने से पहले अधिकारियों से बातचीत करते हुए
Today, #KimJongUn left #Pyongyang for #Beijing by train to participate in the Chinese celebrations of the 80th anniversary of Victory— North Korean Archives and Library (NKAAL) (@NorthNKAAL) September 1, 2025
He is accompanied by Director Kim Song Nam, and Minister Choe Son Hui, among others.
He was seen off by Jo Yong Won and Kim Tok Hun pic.twitter.com/muEuJJLVnA