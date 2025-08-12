पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप बोले- भारत पर टैरिफ लगाना मॉस्को के लिए बड़ा झटका

बयान रूस को अपने देश निर्माण में जुटना चाहिए- ट्रंप ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है रूस को अपने देश निर्माण में फिर से जुट जाना चाहिए। यह एक विशाल देश है...रूस में अच्छा प्रदर्शन करने की अपार क्षमता है। वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे। उनकी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही क्योंकि इससे वह बुरी तरह प्रभावित हुई है।" उन्होंने कहा कि यह सम्मानजनक है कि रूसी राष्ट्रपति हमारे देश आ रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनके या किसी तीसरे देश में जाएं। हमारी बातचीत रचनात्मक होगी।

टैरिफ टैरिफ को लेकर क्या बोले ट्रंप? ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारत की ओर इशारा कर कहा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल खरीदार से कहते हैं कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो हम आप पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, तो इससे कोई मदद नहीं मिलती। यह एक बड़ा झटका था। उन्होंने कहा कि अगर मॉस्को युद्ध का रास्ता छोड़ दे अमेरिका और रूस के बीच सामान्य व्यापारिक संबंध हो सकेंगे।

युद्ध फिर से युद्ध रोकने की बात दोहराई ट्रंप ने एक बार फिर पत्रकारों के सामने भारत और पाकिस्तान संघर्ष खत्म करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा, "हमने 5 युद्ध सुलझाए हैं, पाकिस्तान-भारत, अजरबैजान-आर्मेनिया। यह 37 वर्षों से चल रहा था, और दोनों नेता उठे और उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि यह हल हो जाएगा। रूस ने इसे हल करने की कोशिश की। उन सभी ने इसे हल करने की कोशिश की। यह बहुत कठिन स्थिति थी, लेकिन हमने इसे हल कर लिया।"