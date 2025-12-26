विजय हजारे ट्रॉफी: ध्रुव शोरे ने लगातार 5 मुकाबलों में जड़े शतक, बनाया ये बड़ा रिकॉर्ड 

विदर्भ क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ध्रुव शोरे ने हैदराबाद क्रिकेट टीम के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार 109 रन की पारी खेली। इस खिलाड़ी ने लिस्ट-A क्रिकेट में लगातार 5वां शतक लगाया और नारायण जगदीशन के लगातार सबसे ज्यादा 5 शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ये शोरे के लिस्ट-A करियर का 8वां शतक रहा। 2025-26 के विजय हजारे ट्रॉफी में शोरे का लगातार दूसरा शतक है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही शोरे की पारी और साझेदारी शोरे ने 77 गेंदों का सामना किया और 109 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 6 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 141.56 की रही। इस खिलाड़ी ने समर्थ आर के साथ मिलकर 95 गेंदों में 140 रन की साझेदारी निभाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए उनकी टीम ने 365/5 का स्कोर बनाया था। शोरे के अलावा अमन मोखाड़े ने 78 गेंदों में 82 रन की पारी खेली। यश राठौड़ के बल्ले से 68 रन निकले।

शतक विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 से चल रहा है शोरे का शानदार फॉर्म शोरे का शानदार फॉर्म 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मुकाबलों से चला आ रहा है। उन्होंने क्वार्टरफाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में लगातार शतक जड़कर अपनी क्लास दिखाई थी। करुण नायर के साथ मिलकर शोरे विदर्भ की फाइनल तक की राह के अहम स्तंभ बने थे। वह टीम के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। शोरे ने 8 पारियों में 70.47 की उम्दा औसत और 92.68 की स्ट्राइक रेट से 494 रन बनाए थे।

जानकारी मौजूदा सीजन में भी कर रहे कमाल शोरे ने मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी सीजन की शुरुआत 125 गेंदों में 136 रन की पारी से की, लेकिन उनका यह शतक टीम को जीत नहीं दिला सका। बंगाल ने 383 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट से मुकाबला जीत लिया था।

